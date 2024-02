Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Polizei zieht Bilanz des ersten Einsatztages anlässlich des AfD-Landesparteitages am 24.02.2024

Rottweil (ots)

In der Stadthalle in Rottweil fand am Samstag der Landesparteitag der Partei AfD statt. Die Anreise der Teilnehmenden des Parteitages zur Stadthalle verlief reibungslos.

Vor dem eigentlichen Beginn musste der Veranstalter die Halle aus brandschutzrechtlichen Gründen schließen, da die zugelassene Besucherzahl von rund 1000 erreicht worden war. Mit erheblicher Zeitverzögerung begann der Landesparteitag gegen 13.30 Uhr.

Das Bündnis "Rottweil bleibt bunt und vielfältig" führte eine Gegenversammlung in unmittelbarer Nähe der Stadthalle durch. Rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligten sich an dieser Versammlung.

Am zum Thema "Gegen Diskriminierung, Hass und Hetze, gegen die Zerstörung des Handwerks, der Bauern, des Mittelstandes, der Industrie, Politik zum Wohle des Volkes" angemeldeten Korso durch das Stadtgebiet nahmen ab 14.30 Uhr rund 150 Teilnehmende mit ihren 100 Fahrzeugen teil. Im Anschluss fand eine Abschlusskundgebung mit mehreren Redebeiträgen auf einem Parkplatz in der Nägelesgrabenstraße statt.

Der Polizeiführer Andreas Breuning zieht zu dem heutigen Einsatz eine positive Bilanz: "Wir wollten einen ungestörten Verlauf für den Parteitag und alle Veranstaltungen gewährleisten. Das ist uns gelungen".

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell