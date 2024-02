Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: AfD-Landesparteitag in Rottweil - Polizei zieht positive Gesamtbilanz für den zweitägigen Einsatz

Rottweil (ots)

Zu dem am Samstag und Sonntag in der Stadthalle in Rottweil stattgefundenen zweitägigen Landesparteitag der AfD mit verschiedenen Gegenveranstaltungen zieht das Polizeipräsidium Konstanz eine positive Gesamtbilanz.

Während der Parteitag in der Stadthalle am Samstag mit einiger Verzögerung startete, wurde dieser im Laufe des Tages in unmittelbarer Nähe von einer Gegenversammlung des Bündnisses "Rottweil bleibt bunt und vielfältig" mit rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern begleitet. Zudem führte am Samstagnachmittag unter dem Tenor "Gegen Diskriminierung, Hass und Hetze, gegen die Zerstörung des Handwerks, der Bauern, des Mittelstandes, der Industrie, Politik zum Wohle des Volkes" ein angemeldeter Korso mit rund 100 Fahrzeugen durch das Stadtgebiet, welcher von den rund 150 Teilnehmenden mit einer Abschlusskundgebung auf einem Parkplatz in der Nägelesgrabenstraße beendet wurde.

Parallel fand an beiden Tagen in der Innenstadt von Rottweil ein Kulturfest des Bündnisses für Demokratie und Vielfalt mit zahlreichen Aktionen und Einzelevents ebenfalls unter dem überspannenden Motto "Rottweil bleibt bunt und vielfältig" gegen den AfD-Landesparteitag statt. Das zweitägige Kulturfest verlief bislang ohne besonderen Vorkommnisse.

Der am Sonntagmorgen kurz nach 09:30 Uhr in der Stadthalle fortgesetzte und gegen 13:00 Uhr beendete AfD-Landesparteitag blieb mit nur knapp der Hälfte der Teilnehmenden des Vortages nur mäßig besucht. An diesem Tag ergaben sich keinerlei Störungen.

Sowohl der Landesparteitag der AfD als auch die Gegenveranstaltungen verliefen aus polizeilicher Sicht an beiden Tagen weitestgehend störungsfrei. Die eingesetzten Beamten mussten lediglich am Samstag wegen zwei Verstößen gegen das Vermummungsverbot bei Versammlungen und wegen einer Beleidigung eines AfD-Mitgliedes Ermittlungen einleiten. Am Samstag sprachen die Einsatzkräfte einige Platzverweise aus, die von den Angesprochenen unverzüglich befolgt wurden.

So konnte der Polizeiführer des zweitägigen Einsatzes in Rottweil, Polizeidirektor Andreas Breuning, am Sonntagnachmittag eine positive Gesamtbilanz ziehen: "Wie schon am Samstag können wir auch am Sonntag auf einen gelungenen Polizeieinsatz mit einem ungestörten Verlauf sowie Abschluss des Parteitages, aber auch auf die störungsfreie Durchführung aller Gegenveranstaltungen zurückblicken."

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell