Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vandalismus an geparktem Auto (24.02.2023)

Donaueschingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 13 Uhr einen schwarzen Mercedes C 180 in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße beschädigt. Er zerkratzte die gesamte rechte Seite und Motorhaube des Autos, das am Straßenrand abgestellt war. Der dadurch angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Polizei in Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771 83783-0

