POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Steine gegen ein Fenster geworfen - Polizei bittet um Hinweise

Villingen-Schwenningen (ots) - Ein Leichtverletzter und ein Gesamtblechschaden in Höhe von rund 7.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr. Ein 29-jähriger Motorradfahrer fuhr mit einer Suzuki auf der Bundesstraße 27 an einem Stau vorbei, der sich zwischen den Anschlussstellen Schwenningen-Ost und Schwenningen-Messe gebildet hatte. Ein ...

mehr