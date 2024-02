Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Blumberg-Fützen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß

Fahrerin leicht verletzt (25.02.2023)

Blumberg (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 314. Ein 34-jähriger Audi Q3 Fahrer bog an der Einmündung Fützen-Süd auf die B 314 in Richtung Grimmelshofen ab. Dabei stieß er mit einer 69-jährigen Autofahrerin zusammen, die mit ihrem Smart "forfour" auf der B 314 aus Richtung Grimmelshofen kam. Durch den Zusammenstoß verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto und schleuderte gegen eine Böschung, wo sich der Wagen überschlug. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Am Smart entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell