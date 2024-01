Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsbeeinträchtigungen in Dortmund am 08.01.2024

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0014

Versammlungen in Dortmund können zeitweise zu erheblichen Verkehrsstörungen führen.

Für den morgigen Montag (08.01.2024) wurde für den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Dortmund eine Versammlung in Form eines sogenannten "Traktorkorsos" angemeldet. Der Anmelder rechnet mit ca. 60 Fahrzeugen, die daran teilnehmen werden. Aufgrund dieser Versammlung muss im Stadtbereich Dortmund, insbesondere auf Teilen der B 1, in Fahrtrichtung Unna und in den Stadtbezirken südlich der B 1, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr, mit teilweise nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Die Polizei Dortmund bittet alle davon betroffenen Verkehrsteilnehmenden diese für den morgigen Tag in ihre Planungen einzubeziehen. Sie weist in diesem Zusammenhang auch auf die morgigen Verkehrsmeldungen hin. Weitere Informationen können die Verkehrsteilnehmenden darüber hinaus über die Social-Media-Kanäle des Polizeipräsidiums Dortmund erhalten.

