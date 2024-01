POL-DO: Verkehrsunfall mit Flucht auf der A40 bei Bochum - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0009 Mehr als 30 Platzverweise erteilte die Polizei seit dem Jahreswechsel 2023/2024 in der Dortmunder Innenstadt, um Straftaten zu verhindern. Wie in den vergangenen Monaten waren die Schwerpunktdienste der Polizei in der City und in der Nordstadt, die Kriminalpolizei sowie die Bereitschaftspolizei auch im neuen Jahr für das "Präsenzkonzept Fokus" im Einsatz. Damit verfolgen das ...

mehr