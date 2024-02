Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 03.02.2024



Verkehrsunfallflucht

Bereits am 31.01.2024, gegen 01:00 Uhr, kam es in der Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Die unfallverursachende Person befuhr dabei mit ihrem Fahrzeug die Kniestraße in Richtung der Jahnstraße und beschädigte den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Opel des Geschädigten. Anschließend entfernte sich die Person, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 1500EUR. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Täter zu Hausfriedensbruch ermittelt

Am 02.02.2024 wird um 21:00 Uhr im Bereich der Eichendorffstraße eine verdächtige Person gemeldet, welche sich unberechtigt auf einem Grundstück aufhalte und dieses möglicherweise ausbaldowerte. Eine Videokamera zeichnete dieses auf. Die Person kann durch die Streife wenig später in relativer Nähe angetroffen und kontrolliert werden. Die Person muss sich nun wegen Hausfriedensbruch verantworten.

