Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Bad Harzburg vom 03.02.24

Goslar (ots)

Pressebericht des PK Bad Harzburg vom 03.02.24

Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag, den 02.02.24, in der Zeit zwischen 10 - 10:25 Uhr. Auf einem Parkplatz eines in der Breiten Straße ansässigen Pflegedienstes, wurde an einem geparkten Firmenfahrzeug durch einen derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer, ein Schaden an der hinteren Stoßstange des Pkw Toyota verursacht. Der Sachschaden wird durch die vor Ort eingesetzten Beamten auf etwa 500 Euro beziffert.

Spiegel abgefahren

Am Freitag, den 02.02.24, gg. 17:15 Uhr, wurden Beamte der Polizei Bad Harzburg zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht gerufen. Demnach hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von 13:30 - 16: 40 Uhr, vermutlich im Vorbeifahren, den linken Außenspiegel eines auf der Ilsenburger Straße 33 geparkten VW Golf beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Harzburg entgegen. MAP

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell