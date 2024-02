Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 01.02.2024

Goslar (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Mittwoch in der Straße Wachtelpforte einen geparkten Pkw und flüchtete anschließend.

In der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 15 Uhr kollidierte das unfallverursachende Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem grauen VW Arteon, der in Höhe Hausnummer 34 geparkt war und hinterließ Beschädigungen am Heck.

Hinweise zum Unfallgeschehen und zum flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 339-0 entgegen.

