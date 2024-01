POL-PDKO: Einbruchsdiebstahl in Boppard

Bendorf/Rhein (ots) - Am Dienstag, den 23.01.2024, gegen 11:45 Uhr hob ein 82-jähriger Mann an einem Geldautomaten in der Luisenstraße in Bendorf einen dreistelligen Bargeldbetrag ab und setzte sich in seinen Pkw. Kurz darauf näherte sich eine bislang unbekannte, männliche Person dem Pkw und öffnete dessen Fahrertür unter dem Vorwand den Pkw reinigen zu wollen. Während des anschließenden Gesprächs entwendete der ...

mehr