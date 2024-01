Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Trickdiebstahl in der Luisenstraße in Bendorf

Bendorf/Rhein (ots)

Am Dienstag, den 23.01.2024, gegen 11:45 Uhr hob ein 82-jähriger Mann an einem Geldautomaten in der Luisenstraße in Bendorf einen dreistelligen Bargeldbetrag ab und setzte sich in seinen Pkw. Kurz darauf näherte sich eine bislang unbekannte, männliche Person dem Pkw und öffnete dessen Fahrertür unter dem Vorwand den Pkw reinigen zu wollen. Während des anschließenden Gesprächs entwendete der Täter in einem unbeobachteten Moment das zuvor abgehobene Bargeld des 82-Jährigen. Im Anschluss entfernte sich der Täter fußläufig von der Tatörtlichkeit. Der erfolgte Diebstahl wurde erst am Nachmittag durch den 82-Jährigen bemerkt. Der Täter soll ca. 1,80 m groß und ca. 25-30 Jahre alt gewesen sein. Er hatte eine schlanke Statur und einen dunklen, schwarzen Kinnbart. Er trug eine beige Jacke mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte. Zudem trug er eine hellblaue Jeans und sprach mit ausländischem Akzent. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell