POL-PDKO: Taschendiebstahl am REWE-Parkplatz in Emmelshausen

Simmern (Hunsrück) (ots) - Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Simmern kam es am Morgen des 23.01.2024 zu insgesamt sechs Verkehrsunfällen in Folge von Glatteis. Bei einem Verkehrsunfall wurde eine Fahrradfahrerin verletzt. Bei den weiteren Unfällen blieb es bei Sachschaden. 08:30 in 55494 Wahlbach Eine Sprinter-Fahrerin befuhr die K 50 aus Richtung Pleizenhausen kommend in Richtung Wahlbach. Ein weiterer ...

