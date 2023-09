Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallhergang noch immer unklar - mögliche Zeugin gesucht

Meiningen (ots)

Bereits am 01.07.2023 ereignete sich gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 8-jähriges Kind verletzt worden war (siehe Pressemeldung vom 28.07.2023, 10:27 Uhr). Bislang ist der genaue Unfallhergang noch unbekannt. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass eine blonde etwa 40 Jahre alte Frau im Bereich der Bushaltestelle in der Robert-Koch-Straße in Meiningen stand und rauchte. Diese Frau fährt Zeugenhinweisen nach regelmäßig mit dem Bus und pendelt zwischen der Haltestelle Robert-Koch-Straße und der Haltestelle Bergstraße in Meiningen-Dreißigacker. Möglicherweise kann sie entscheidende Hinweise zum Unfallhergang geben. Die Polizei bittet die Frau oder Zeugen, die Angaben zu Frau machen können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0194669/2023 zu melden.

