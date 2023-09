Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ausgebremst - Unfall

Walldorf (ots)

Ein 22-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwoch gegen 17:00 Uhr die Bundesstraße 19 von Schmalkalden in Richtung Meiningen. Er überholte in kurz vor der Abfahrt Walldorf mit seinem BMW zwei Lastwagen und nutzte dafür die linke Fahrspur. Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer näherte sich dem 22-Jährigen und wollte ihn rechts überholen. Der BMW-Fahrer wechselte jedoch noch die Fahrbahn, so dass der Audi-Fahrer regulär links überholen konnte. Nach dem Überholvorgang ordnete sich der Audi vor dem PKW des 22-Jährigen ein und bremste schlagartig ab. Der Überholte verriss das Lenkrad seines Autos und fuhr in die Leitplanke. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Audi-Fahrer davon. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum schwarzen Audi mit WAK-Kennzeichen, zum Fahrer oder zum Unfall selbst geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0234304/2023 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen. Es wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

