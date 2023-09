Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizei sucht Geschädigten nach Fahrraddiebstahl

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann stellte Montagabend gegen 21:20 Uhr sein Fahrrad an die Hauswand einer Bankfiliale in der Leipziger Straße in Meiningen und begab sich ins Objekt. Während seines Aufenthalts in der Bank, erschien ein bislang unbekannter Täter, entwendete dessen Fahrrad und flüchtete in Richtung Stadtzentrum. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Diebstahl, nahm die Verfolgung des Diebes auf und informierte die Polizei. Im Bereich des Schlossparks verlor die Zeugin den Dieb aus den Augen. Der Geschädigte, welcher zuvor von der Zeugin aufgefordert wurde zu warten, entfernte sich ebenfalls vor Ort, bevor seine Personalien aufgenommen werden konnten. Im Rahmen der Ermittlungen wird der Geschädigte nun gesucht. Dieser soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 melden.

