LPI-SHL: Misslungene Flucht

Christes (ots) - In der Nacht zu Montag zwischen 01:15 Uhr und 02:00 Uhr ereignete sich im Christeser Schullandheim ein Einbruch. 17 Mobiltelefone, welche sich in einem verschlossenen Schrank befanden, sowie ein Router, zwei Laptops und zwei Beamer im Gesamtwert von rund 20.000 Euro nahmen die Einbrecher an sich und flüchteten. Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei und gab einen Hinweis zum möglichen Tatfahrzeug. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich mehrere Hinweise, ...

mehr