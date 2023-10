Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Schortens - Fahrradcomputer gestohlen Vor einer Arztpraxis in Schortens kam es vergangene Woche zu einem Diebstahl. Entwendet wurde der Bordcomputer eines E-Bikes. Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 12.10.2023, zwischen 11 Uhr und 11.10 Uhr vor einer Praxis in der Menkestraße. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 04462 9110 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

