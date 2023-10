Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Diebstahl auf Baustelle

Hinte - Autofahrer überschlug sich

Wiesmoor - Betrunkene Autofahrerin landet im Graben

Großefehn - Autofahrer nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Diebstahl auf Baustelle

Auf einer Baustelle in Großheide haben Unbekannte Baumaterial gestohlen. In der Straße Türkentrift entwendeten die Täter 30 Stahlplatten. Die Tatzeit ist zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Hinte - Autofahrer überschlug sich

Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen Hinte und Cirkwehrum. Um kurz nach 9 Uhr fuhr nach ersten Erkenntnissen ein 58-Jähriger mit einem Audi auf der Cirkwehrumer Straße in Richtung Hinte Ortsmitte. In Höhe der Einmündung zur Kringwehrumer Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf einem Feld. Der 58-Jährige wurde schwer verletzt. Zur Unfallstelle wurden auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst und ein Notarzt und alarmiert. Der Mann wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm dort auch eine Blutprobe entnommen. An der Unfallstelle hatten die Beamten bei dem 58-Jährigen einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille festgestellt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Wiesmoor - Betrunkene Autofahrerin landet im Graben

In der Nacht zu Freitag ist in Wiesmoor eine betrunkene Autofahrerin in einem Graben gelandet. Die 24-Jährige fuhr gegen 3.45 Uhr mit einem BMW auf dem Verbindungsweg zwischen Kanalweg Ost und Oldenburger Straße. Hierbei kam sie nach ersten Erkenntnissen nach links von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Sie blieb unverletzt, aber es entstand Sachschaden am Auto. Die Beamten stellten vor Ort bei der Unfallaufnahme zudem einen Atemalkoholwert von fast zwei Promille fest. Der 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Es erwartet sie ein Strafverfahren.

Großefehn - Autofahrer nach Unfall geflüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Freitag nach einem Unfall in Großefehn geflüchtet. Gegen 5.15 Uhr stieß der Unbekannte auf der Auricher Landstraße in Fahrtrichtung Aurich, als ihm ein Sattelschlepper mit Auflieger entgegenkam. Der Autofahrer fuhr offenbar zu weit mittig, sodass der Lkw-Fahrer ausweichen musste. Der 26-jährige Lkw-Fahrer kollidierte mit einem Baum. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Die Polizei bittet unter 04944 914050 um sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell