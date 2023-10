Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Warnbake gestohlen

Auf Norderney wurde eine Warnbake gestohlen. In der Straße Zum Fähranleger entwendeten Unbekannte zwischen Montag, 8 Uhr, und Mittwoch, 12.30 Uhr, im Bereich der Baustelle eine Warnbake samt Beleuchtung. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04932 92980.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Jugendlicher bei Unfall verletzt

Ein Jugendlicher ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Aurich verletzt worden. Der 16-Jährige fuhr gegen 6.40 Uhr mit einem Kleinkraftrad auf der Esenser Straße und wollte nach links in die Borsigstraße fahren. Vor ihm befand sich ein 55-jähriger Smart-Fahrer, der verkehrsbedingt abbremste. Der 16-jährige Leichtkraftradfahrer erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Er wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Ihlow - Lkw touchiert Auto

Ein Lkw-Fahrer ist am Mittwoch nach einem Unfall in Ihlow geflüchtet. Der Unbekannte war gegen 10 Uhr auf der Loogstraße unterwegs und geriet offenbar auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er seitlich mit einer 35-jährigen Renault-Fahrerin zusammen. Es entstand Sachschaden. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Lkw-Fahrer davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

