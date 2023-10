Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Schortens - Fahrradcomputer gestohlen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Schortens - Fahrradcomputer gestohlen

Vor einer Arztpraxis in Schortens kam es vergangene Woche zu einem Diebstahl. Entwendet wurde der Bordcomputer eines E-Bikes. Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 12.10.2023, zwischen 11 Uhr und 11.10 Uhr vor einer Praxis in der Menkestraße. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 04462 9110 zu melden.

