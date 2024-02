Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim

Pressebericht vom 02.02.2024

Goslar (ots)

Anhänger auf Bundesstraße abgerissen

Langelsheim. Ein liegengebliebenes Gespann sicherte die Langelsheimer Polizei am Donnerstag gegen 19:30 Uhr auf der Bundesstraße 82, Höhe Langelsheim, ab. Eine Gefahrenstelle, an der hohe Geschwindigkeiten gefahren werden. Das Gespann, bestehend aus einem 3,5t Transporter und einem beladenen 3,5t Anhänger, stand bei Dunkelheit auf dem rechten Fahrstreifen. Durch die Polizeibeamten wurde festgestellt, dass am Unterfahrschutz des Zugfahrzeuges widerrechtlich ein Anhängerkugelkopf verschraubt war. Da der Unterfahrschutz an sich und auch dessen Aufnahmen für solche Lasten nicht ausgelegt sind, kam es zum Abriss. Auf den Fahrer und den Fahrzeughalter kommen nun Bußgeldverfahren zu.

Torsten Schmidt

Polizeihauptkommissar

