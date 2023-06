LPI-NDH: Gefährlicher Eingriff

Oldisleben (ots) - Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde am 16.06.2023 zwischen 16 und 16:30 Uhr ein Pkw BMW in der Frankenhäuser Straße Höhe Blumenladen beschädigt. Der Schaden am BMW beläuft sich auf ca. 1500 Euro (Frontstoßfänger). Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

