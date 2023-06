LPI-NDH: Geflüchtet

Artern (ots) - Am 16.06.2023 zwischen 10:15 und 10:30 Uhr ließ eine Dame auf dem Parkplatz des ALDI ihre Tasche samt Bargeld und Dokumenten am Bügel des Einkaufskorbes hängen, als sie diesen wieder zum Unterstand schob. Nachdem sie es bemerkte und zurückkam, musste sie feststellen, dass die Tasche weg war. Der Finder wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion ...

