Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Rollerdieb am Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Am Frankfurter Hauptbahnhof konnte am Sonntagabend ein 26-jähriger wohnsitzloser Mann festgenommen werden, der kurz zuvor einen am Bahnhofsvorplatz abgestellten Motorroller im Wert von etwa 3000 Euro entwendet hatte. Der 33-jährige Eigentümer des Rollers hatte sein Fahrzeug gegen 15 Uhr am Hauptbahnhof abgestellt. Als er zurückkam war der Roller verschwunden, worauf er den Diebstahl bei der Bundespolizei meldete. Bei der wenig später eingeleiteten Fahndung konnte gegen 18 Uhr eine Streife der Hessischen Landespolizei den 26-jährigen Mann mit dem gestohlenen Motorroller im Bahnhofsviertel antreffen und kurz darauf einer Streife der Bundespolizei übergeben. Der Roller wurde sichergestellt und später dem Eigentümer wieder ausgehändigt. Der Rollerdieb, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde, wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

