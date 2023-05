POL-EU: Mit Rennrad gestürzt

Dahlem (ots) - Am 17. Mai kam es gegen 19 Uhr in der Kölner Straße in Dahlem zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer fuhr von der Kölner Straße aus Richtung Ortsmitte Dahlem in Fahrtrichtung der Anschlussstelle zur Bundesstraße 51. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Mann aus Dahlem nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen und ...

mehr