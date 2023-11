Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231127.4 Heide: Einbrecher flüchten vor Tatvollendung

Heide (ots)

Vermutlich waren es herabfahrende Jalousien, die am Freitagabend in Heide Einbrecher in die Flucht schlugen. Die Täter stahlen nichts, richteten jedoch einigen Sachschaden an.

In der Zeit von 18.10 Uhr bis 18.40 Uhr brachten Unbekannte in der Straße Feldblick die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Vermutlich senkten sich nach Öffnung der Tür die Jalousien, so dass die Einbrecher von dem Objekt abließen und flüchteten. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, sollten sich an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell