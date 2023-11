POL-IZ: 231124.4 Glückstadt: Fahrzeugaufbrecher unterwegs

Heide (ots) - Am Donnerstag hat ein Dithmarscher ein Schwimmbad in Heide besucht. Während seines Aufenthalts dort entwendete ein Unbekannter seine Fahrzeugschlüssel und im Anschluss sein Wohnmobil. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. In der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.55 Uhr hielt sich der Geschädigte in der Wasserwelt in der Landvogt-Johannsen-Straße auf. Seine persönlichen Gegenstände verwahrte er in einem Spind, so ...

mehr