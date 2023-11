Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231127.2 Brunsbüttel: Trickdiebe bestehlen Rentner

Brunsbüttel (ots)

Am Samstagnachmittag haben Trickdiebe einen Rentner in Brunsbüttel bestohlen. Sie gaben sich als Heizungsableser aus und verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung des Geschädigten.

Gegen 14.20 Uhr ließ ein 76-Jähriger einen Mann in seine Wohnung in der Straße Üm de Eck, weil dieser angeblich den Zählerstand an der Heizung ablesen wollte. Während der Senior mit dem Unbekannten im Wohnzimmer war, hörte er verdächtige Geräusche und stellte in seinem Flur eine weitere männliche Person fest. Die Situation kam dem Anzeigenden nun sonderlich vor, so dass er die beiden Unbekannten aus seinem Zuhause bat. Die Männer gingen daraufhin in Richtung Wurtleutetweute davon. Später fiel dem Geschädigten auf, dass ihm eine Geldkassette fehlte. Die hatten die Fremden offenbar mitgenommen, sie enthielt nur wenig Bargeld.

Die Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Noch während der Suche nach ihnen meldete sich eine Frau, bei der ebenfalls angebliche Heizungsableser geklingelt hatten. Sie ließ die Diebe allerdings nicht in ihre Wohnung.

Laut dem Brunsbütteler war der Haupttäter dick, 35 Jahre alt und sprach fließend Deutsch. Seine Kleidung war dunkel und gepflegt. Die zweite Person war gleichaltrig und größer und gekleidet wie die erste.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell