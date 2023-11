POL-IZ: 231127.1 Brokstedt: VW-Bus entwendet

Heide (ots) - Donnerstagmittag hat ein Dieb eine Rentnerin in einem Supermarkt in Heide bestohlen. Der Täter erbeutete 150 Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Um 12.00 Uhr befand sich die Geschädigte bei Marktkauf in der Hafenstraße an der Salattheke. Ihre halb geschlossene Umhängetasche mitsamt Portemonnaie befand sich zu dieser Zeit in ihrem Einkaufswagen. An der Kasse stellte die Dame schließlich fest, dass ...

