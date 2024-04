POL-SU: 13-Jähriger auf dem Heimweg umgestoßen und Smartphone entwendet

Sieburg (ots) - Ein 17-jähriger Sankt Augustiner und ein bislang unbekannter 17 bis 18 Jahre alter Tatverdächtiger sind am Samstagabend (20. April) in der Bahnlinie 66 zwischen Bonn und Siegburg in Streit geraten. Der Streit setzte sich nach Eintreffen der Stadtbahn in Siegburg auf dem Bahnsteig fort. Bei der handgreiflichen Auseinandersetzung soll dann gegen 21.30 Uhr ein Messer ins Spiel gekommen sein. Als die ...

mehr