Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Jugendlicher nach Streit durch Messer verletzt

Sieburg (ots)

Ein 17-jähriger Sankt Augustiner und ein bislang unbekannter 17 bis 18 Jahre alter Tatverdächtiger sind am Samstagabend (20. April) in der Bahnlinie 66 zwischen Bonn und Siegburg in Streit geraten. Der Streit setzte sich nach Eintreffen der Stadtbahn in Siegburg auf dem Bahnsteig fort. Bei der handgreiflichen Auseinandersetzung soll dann gegen 21.30 Uhr ein Messer ins Spiel gekommen sein.

Als die alarmierte Polizei nur wenige Minuten später auf dem Bahnsteig eintraf, hatte sich der Streit bereits gelegt und die Kontrahenten waren verschwunden. Zeugen führten die eingesetzten Polizisten zu dem verletzten 17-Jährigen. Der junge Mann hielt sich den Bauch und wollte beim Erblicken der Polizei fliehen. Die Beamten hielten ihn fest und sahen, dass der Jugendliche offensichtlich durch ein Messer oder ähnliches verletzt worden war.

Da sich der augenscheinlich betrunkene 17-Jährige der Behandlung durch den hinzugezogenen Rettungsdienst durch Flucht entziehen wollte und die Schwere der Verletzung ohne weiteres nicht diagnostizierbar war, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Beim Transport und auch später in der Ambulanz leistete der Sankt Augustiner Widerstand gegen die Behandlung. Schlussendlich konnte er medizinisch begutachtet werden und die Verletzungen stellten sich als eher oberflächlich heraus. Eine schwerwiegende Gesundheitsgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Der Jugendliche verblieb über Nacht im Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Tatverdächtigen machen können.

Er wird beschrieben als 17 bis 18 Jahre alt und circa 175 bis 180 cm groß. Der Unbekannte hat schwarze Haare und einen 3-Tage-Bart. Zur Bekleidung ist bekannt, dass er eine helle Jacke trug. Vermutlich ist der Verdächtige mit der Bahnlinie 66 wieder in Richtung Bonn gefahren.

Hinweise zu seiner Identität nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell