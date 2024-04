Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen/Scheiben an Firmenfahrzeugen eingeschlagen

Sankt Augustin (ots)

In Sankt Augustin-Menden kam es zwischen Mittwoch (17. April), 16:00 Uhr, und Donnerstag (18. April), 07:10 Uhr, zu zwei Diebstählen aus Fahrzeugen. Das erste Fahrzeug war in der entsprechenden Zeit auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Siegstraße abgestellt. Als der 47-jährige Nutzer des Renault am Donnerstagmorgen zu dem Fahrzeug kam, entdeckte er, dass die Seitenscheibe der Beifahrerseite offenbar eingeschlagen worden war. Ob und was aus dem Inneren entwendet wurde, konnte der Mann zunächst nicht sagen. Das zweite Fahrzeug parkte im Tatzeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz in der Gutenbergstraße. Auch an dem Ford Transit war die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen worden. Der 42-jährige Nutzer des Transporters gab an, dass ein Stemmhammer, ein Laser-Messgerät, eine Akkuflex und ein Kasten mit verschiedenen Werkzeugen entwendet wurden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen vierstelligen Eurobetrag im unteren Bereich. In beiden Fällen konnten der oder die Täter unerkannt entkommen. Experten der Kriminalpolizei sicherten mögliche Spuren an den Fahrzeugen. Ob die beiden Taten miteinander im Zusammenhang stehen, ist bislang unklar. Wer in entsprechenden Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3321. Die Polizei gibt folgende Tipps zur Prävention von Aufbrüchen von Firmen-/Fahrzeugen: - Nutzen Sie nach Möglichkeit eine verschließbare Garage oder stellen Sie das Fahrzeug zumindest gut beleuchteten und frequentierten Örtlichkeiten oder auf einem gesicherten Firmenparkplatz ab.

- Nutzen Sie stets vorhandene Sicherungsmöglichkeiten wie Türschlösser, Diebstahlwarnanlagen, Zusatzschlösser, sonstige mechanische Sicherungen etc..

- Lassen Sie das Fahrzeug mit zusätzlichen Diebstahlsicherungen, wie beispielsweise einer Alarmanlage ausrüsten.

- "Verstecken" Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug. - Lagern Sie zur Nachtzeit hochwertiges Werkzeug nach Möglichkeit nicht im Fahrzeug.

- Notieren Sie individuelle Gerätenummern der Werkzeuge. - Individualisieren Sie Ihre Gerätschaften z. B. mit Gravuren, die einen Wiederverkauf erschweren und Diebstahl somit unattraktiv machen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell