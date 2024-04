Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schlägerei auf Supermarktparkplatz - Zeugensuche

Sankt Augustin (ots)

Bereits Mitte März 2024 kam es zu einer Schlägerei auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Siegstraße in Sankt Augustin-Menden. Ein 23-jähriger Sankt Augustiner hatte sich in Begleitung seiner Freundin gegen 18.30 Uhr am Imbisswagen auf dem Parkplatz zu Essen gekauft. Als sie zu seinem Wagen zurückgingen, passierte das Paar zwei junge Männer, die auf dem Parkplatz standen und Bier tranken. Einer der beiden ließ eine als abfällig empfundene Bemerkung fallen, was den 23-Jährige dazu veranlasst, die beiden 18 bis 22 Jahre alten Verdächtigen anzusprechen. Aus einer verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich eine körperliche, in deren Verlauf der Sankt Augustiner zu Boden geschlagen wurde. Als er dann auf dem Parkplatz lag, traten ihn die Unbekannten mehrfach gegen Kopf und Körper. Der 23-Jährige wurde dabei verletzt und im Krankenhaus ambulant behandelt.

Die beiden Tatverdächtigen sind unerkannt vom Tatort geflohen. Einer der Täter ist circa 165 bis 170 cm groß und trug einen schwarzen Vollbart. Er hat einen gebräunten Teint, trug eine grüne Jacke mit Kapuze und sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent. Sein Mittäter ist 175 bis 180 cm groß und hat eine kräftige Statur. Der blonde junge Mann trug eine blaue Jeanshose und eine schwarze Jacke. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Nach Angaben des Geschädigten und der Zeugin haben den Vorfall mehrere Personen auf dem Parkplatz beobachtet, zumal der 23-Jährige nach eigenen Angaben lautstark auf sich aufmerksam gemacht hatte. Ihre Zeugenangaben können für die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung von Bedeutung sein. Kontakt zur Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell