Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb löst akustische Diebstahlsicherung aus - Festnahme auf frischer Tat durch Zivilkräfte

Troisdorf (ots)

Ein 27-jähriger Ladendieb ist am Mittwochvormittag (17. April) von Polizisten in Zivil in der Troisdorfer Innenstadt auf frischer Tat festgenommen worden.

Die nichtuniformierten Beamten waren in der Galerie Troisdorf auf Streife, als sie den akustischen Alarm am Ausgang eines Schuhgeschäftes hörten. Der 27-jährige Troisdorfer, der den Alarm offensichtlich ausgelöst hatte, ging wieder zurück in das Geschäft und die Sirene verstummte. Die Zivilfahnder blieben jedoch in der Nähe des Ladens, um das weitere Geschehen zu verfolgen. Als der Verdächtige den Laden endgültig verließ, löste er erneut den Alarm aus. Er ging jedoch zielgerichtet in Richtung Wilhelm-Hamacher-Platz davon. Die Polizisten sprachen den Mann an und gaben sich zu Erkennen. Der Troisdorfer holte aus und versuchte einen 57 Jahren alten Polizisten zu schlagen. Mit einer polizeilichen Eingriffstechnik wurde der Ladendieb überwältigt, auf den Boden gebracht und mit Handschellen gefesselt.

In der vom 27-Jährigen mitgeführten Tasche befand sich Bekleidung aus verschiedenen Troisdorfer Geschäften im Wert von rund 100 Euro. Quittungen für die Sachen hatte der polizei bekannte 27-Jährige nicht.

Er wurde wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte vorläufig festgenommen und zur nahe gelegenen Polizeiwache gebracht.

Möglicherweise kommt der Troisdorfer für weitere noch ungeklärte Eigentumsdelikte in Betracht. Die Ermittlungen dazu dauern derzeit noch an. #RheinSiegSicher (Bi)

