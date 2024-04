Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Eine verletzte Person bei Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Lohmar (ots)

Am Dienstagmittag (16. April) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Lohmar, bei dem ein 51-jähriger Bonner verletzt wurde. Gegen 15:00 Uhr befuhr der 51-Jährige mit seinem Opel die Hauptstraße aus Siegburg kommend in Richtung Lohmar-Ort. Gleichzeitig befuhr eine 45 Jahre alte Frau aus Bonn mit ihrem VW die Hauptstraße in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Opel-Fahrer in den Gegenverkehr und kollidierte mit der 45-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der 51-Jährige leicht verletzt. Die Bonnerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Nach medizinischer Behandlung an der Unfallstelle kam der Verletzte in ein Krankenhaus. Da sich Hinweise auf einen möglichen Konsum berauschender Mittel ergaben, wurde dem 51-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge körperlicher Mängel gegen den Bonner ein. (Re)

