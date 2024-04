Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrer mit 2,4 Promille unterwegs

Lohmar (ots)

Am Montagnachmittag (15. April) meldete eine Verkehrsteilnehmerin in Lohmar einen Autofahrer, der möglicherweise unter Alkoholeinfluss stehe. Der hinzugerufenen Polizei gegenüber schilderte die Frau, dass sie den Toyota-Fahrer bereits im Bereich der Walter-Müller-Straße beobachtet habe. Dort habe er Bier gekauft und sei mit schwankendem Gang zu seinem Pkw zurückgegangen. Bevor die Zeugin den mutmaßlich Betrunkenen habe ansprechen können, sei dieser in sein Kraftfahrzeug gestiegen und weiter in Richtung Auelsweg gefahren. Dabei sei der Mann deutliche Schlangenlinien gefahren und habe mehrfach den Bordstein zum Gehweg touchiert. In der Hermann-Löns-Straße konnte der Mann schließlich von einer Streifenwagenbesatzung angehalten werden. Diese bemerkte sogleich starken Alkoholgeruch und eine lallende Sprechweise des 48 Jahre alten Mannes aus Lohmar. Der gab auf Nachfrage an, nicht betrunken zu sein und lediglich ein Bier getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest widerlegte die Angaben des Mannes mit einem Wert von über 2,4 Promille. Im Innenraum des Toyota lagen mehrere - teilweise geöffnete - Bierflaschen. Der 48-Jährige wurde mit zu einer Polizeiwache genommen. Hier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, während die Polizisten den Führerschein des Mannes sicherstellten. Ihm wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. Der Lohmarer wird sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. (Uhl)

