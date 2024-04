Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Montag (15. April) kam es in Neunkirchen-Seelscheid zwischen Neunkirchen und Pohlhausen zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Gegen 11:50 Uhr fuhr ein 70 Jahre alter Mann mit seinem BMW aus Richtung Neunkirchen kommend über die Bundesstraße 507 (B507) in Richtung Pohlhausen. Ersten Ermittlungen zufolge kam es hierbei zu einem medizinischen Notfall des Hennefers, aufgrund dessen er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam. Hier geriet der BMW zunächst in einen Graben, bevor er zurück auf die Straße fuhr und dort in den Gegenverkehr geriet. Eine 59 Jahre alte Siegburgerin versuchte noch, dem entgegenkommenden BMW auszuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß jedoch nicht verhindern. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und zur medizinischen Behandlung durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge wiesen jeweils im Frontbereich starke Beschädigungen auf, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 25.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Den 70-Jährigen erwartet eine Verkehrsunfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell