Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Tatverdächtige nach Tankbetrug

Siegburg (ots)

Anfang Februar 2024 entwendeten unbekannte Täter die Kennzeichen SI-DD2211 eines abgestellten Skodas am Parkplatz "Agger-Stadion" an der Taubengasse in Troisdorf. Am 10. Februar gegen 23:30 Uhr kam es zu einem Tankbetrug an der Luisenstraße in Siegburg. Die gestohlenen Kennzeichen waren an einem schwarzen BWM angebracht. Eine Woche später (17. Februar) gegen 09:00 Uhr kam es erneut zu einem Tankbetrug mit den entwendeten Kennzeichen an der gleichen Tankstelle. Diesmal waren die Kennzeichen an einem silberfarbenen BWM angebracht. Überwachungskameras der Tankstelle zeichneten die Tatverdächtigen auf. Aufgrund eines richterlichen Beschlusses wurden nun Bilder der Tatverdächtigen zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Bilder können im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndung/132507 und https://polizei.nrw/fahndung/132504 eingesehen werden. Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Angaben zu den genutzten Fahrzeugen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell