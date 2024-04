Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Spritztour mit Bagger/Fahrer betrunken

Windeck (ots)

Am Sonntagmorgen (14. April) meldete ein Zeuge der Polizei gegen 05:10 Uhr, dass in Windeck soeben ein Bagger entwendet wurde. Der Anrufer gab an, er gehe aufgrund von unkontrollierter Fahrweise davon aus, dass der Fahrer des Baggers betrunken sei. Im Bereich des Bachmühlenwegs konnten die Polizisten dann zwei Windecker im Alter von 18 und 19 Jahren antreffen. Auf einem nahegelegenen Grundstück war der gemeldete Bagger abgestellt. Eine Befragung der jungen Männer durch die Polizei ergab, dass beide den Vorabend zusammen verbracht und dabei Alkohol zu sich genommen haben. Im Verlauf der frühen Morgenstunden sei dann die Idee aufgekommen, eine Runde mit dem Bagger zu fahren, zu dem der 19-Jährige im Besitz eines Schlüssels war. Der 18-Jährige fuhr lediglich ein Stück auf dem Trittbrett des Baggers mit, während der ein Jahr Ältere das Fahrzeug nach kurzer Fahrt wieder an seinem Ausgangspunkt abstellte. Die Polizisten konnten bei der Befragung deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Heranwachsenden feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Fahrer des Baggers ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Den 19-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell