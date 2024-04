Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und zwei leicht verletzten Personen

Niederkassel (ots)

Der 56jährige Unfallverursacher aus Niederkassel wollte von der Feldmühlenstr. geradeaus in Richtung L 82 weiterfahren. Eine 47jährige Niederkasselerin, mit ihrer 19j Tochter, wollte von der Hauptstr. geradeaus in die Porzer Str. fahren. Weiterhin wollte ein 44jähriger Niederkasseler von der L 82 über die Rechtabbiegerspur in die Porzer abbiegen. Nach Angaben von Zeugen sei der Unfallverursacher bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren. Hierbei stieß er mit dem querenden Pkw der Niederkasselerin zusammen. Nach weiteren Zeugenaussagen hatte diese bereits Grünlicht. Das Fahrzeug des Unfallverursachers schleuderte nach links auf die Abbiegespur, wo der dritte Unfallbeteiligte wartete und stieß mit diesem Fahrzeug zusammen. Die beiden Frauen wurden jeweils leichtverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr reinigte die Straße. Es kam zu kurzfristigen Sperrrungen während der Unfallaufnahme Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 17.000 EUR. Zwei Pkw mussten abgeschleppt werden. (DS)

