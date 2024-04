POL-SU: Kompakttraktor von Schulgelände entwendet

Troisdorf (ots) - Am Mittwoch (10. April) meldeten Mitarbeiter eines Schnell-Restaurants in Troisdorf der Polizei einen Autofahrer, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Angestellten der Fast-Food-Kette an der Echternacher Straße im Ortsteil Spich hatten beobachtet, wie der Mann mit seinem Alfa Romeo den Drive-In-Schalter ansteuerte und sich in der dortigen Warteschlange einreihte. Nachdem der Kunde seine Bestellung aufgegeben hatte, rückte er im weiteren ...

mehr