Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunken im Drive-In

Troisdorf (ots)

Am Mittwoch (10. April) meldeten Mitarbeiter eines Schnell-Restaurants in Troisdorf der Polizei einen Autofahrer, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Angestellten der Fast-Food-Kette an der Echternacher Straße im Ortsteil Spich hatten beobachtet, wie der Mann mit seinem Alfa Romeo den Drive-In-Schalter ansteuerte und sich in der dortigen Warteschlange einreihte. Nachdem der Kunde seine Bestellung aufgegeben hatte, rückte er im weiteren Verlauf mit seinem Pkw immer weiter vor. Dabei öffnete sich zweimal die Fahrertür und der Mann übergab sich aus seinem Alfa Romeo heraus. Eine Mitarbeiterin des Geschäftes sprach den Kunden schließlich an und fragte, ob er Hilfe benötige. Er antwortete, lediglich etwas zu Essen zu brauchen. Da die Frau den Eindruck hatte, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, verständigte sie die Polizei. Diese traf den 36-Jährigen noch auf dem Parkplatz an, in seinem Auto sitzend, an. Der Troisdorfer wurde aufgefordert, den Motor abzustellen und sein Fahrzeug zu verlassen. Dabei fiel den Beamten neben starkem Alkoholgeruch unter anderem auch der schwankende Gang und die Redseligkeit des Mannes auf. Er willigte in einen Atemalkoholtest ein, konnte diesen aber auch nach mehreren Versuchen nicht durchführen. Die Polizisten brachten den Autofahrer zu einer nahegelegenen Polizeiwache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein des Troisdorfers wurde sichergestellt und ihm die Weiterfahrt mit führerscheinpflichtigen Fahrzeugen ausdrücklich untersagt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (Uhl)

