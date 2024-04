POL-SU: Nach Vorfahrtverstoß zwei Personen verletzt

Hennef (ots) - Wegen eines Insektes im Helm ist am Dienstagabend (09. April) ein 18-jähriger Eitorfer mit seiner 125er auf der Landesstraße 333 (L333) in Höhe Hennef-Bülgenauel gestürzt. Der junge Mann musste zur Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Er gab vorher an, mit seinem Leichtkraftrad gegen 18.00 Uhr auf der L333 in Richtung Hennef gefahren zu ...

mehr