Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Insekt im Helm bringt 18-jährigen Motorradfahrer zu Fall

Hennef (ots)

Wegen eines Insektes im Helm ist am Dienstagabend (09. April) ein 18-jähriger Eitorfer mit seiner 125er auf der Landesstraße 333 (L333) in Höhe Hennef-Bülgenauel gestürzt. Der junge Mann musste zur Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Er gab vorher an, mit seinem Leichtkraftrad gegen 18.00 Uhr auf der L333 in Richtung Hennef gefahren zu sein. In Höhe der Ortslage Bülgenauel sei ihm ein Insekt, vermutlich eine Biene, in den Helm geflogen und er war kurz abgelenkt. Dadurch verlor der 18-Jährige die Kontrolle über das Zweirad, prallte gegen die Schutzplanke rechts neben der Fahrbahn und stürzte. Anschließend rutschte er mit seinem Krad über die Gegenfahrbahn in Richtung des gegenüberliegenden Fahrbahnrandes. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Sein beschädigtes Motorrad wurde abgeschleppt. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell