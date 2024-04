POL-SU: 37-jähriger Siegburger geht unter Drogeneinfluss im Supermarkt auf Kunden los

Niederkassel (ots) - Mindestens vier Autos sind in der Nacht von Montag (08. April) auf Dienstag (09. April) in Niederkassel aufgebrochen und ausgeräumt worden. Die Täter schlugen bei den Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller die Seitenscheiben ein und entwendeten Wertsachen wie z.B. Bargeld, Bankkarten, Sonnenbrillen oder eine hochwertige Winterjacke. Eine der zuvor entwendeten Bankkarten wurde noch in der gleichen ...

