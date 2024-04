POL-SU: Zweiradfahrer nach Kollision mit Beifahrertür verletzt

Hennef (ots) - Am Montagabend (08. April) wurde ein 38-jähriger Mann nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt am Marktplatz in Hennef vorläufig festgenommen. Gegen 18:00 Uhr beobachtete der Filialleiter, wie der 38-Jährige Kosmetikartikel in seine Jackentasche steckte und Richtung Geschäftsausgang ging. Der Zeuge sprach den Tatverdächtigen an und forderte ihn auf, die Ware auszuhändigen. Davon sichtlich ...

