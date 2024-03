Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch-Pfalzdorf - E-Scooterfahrerin verletzt

Verursacher beleidigt die Verletzte und flüchtet

Goch (ots)

Am Dienstag (5. März 2024) gegen 07:50 Uhr wurde auf der Stadionstraße in Goch-Pfalzdorf eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Goch angefahren und verletzt. Sie war mit dem Scooter von der Reuterstraße kommend auf der verkehrsberuhigten Stadionstraße gefahren, als ihr aus der Eichenstraße heraus ein weißer Mercedes A-Klasse entgegenkam. Das Fahrzeug mit GEL- Kennzeichen fuhr augenscheinlich deutlich schneller als die dort vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit. Die Fahrerin des E-Scooter musste ausweichen, trotzdem wurde sie von der Stoßstange des Mercedes touchiert und kam zu Fall. Nachdem sie ihren Scooter vor dem Wagen weggezogen hatte, wurde die Scheibe der Fahrerseite herabgelassen und sie aus dem Fahrzeug heraus beleidigt. Anschließend fuhr das Fahrzeug, welches mit zwei Männern besetzt war, nach links auf die Reuterstraße weg. Auffällig an dem weißen Mercedes waren die schwarzen Felgen. Die Insassen können wie folgt beschrieben werden: beide männlich, zwischen 20 und 25 Jahren alt, beide mit dunklen, zur Seite gegelten Haaren und Vollbart, südländisches Aussehen. Die junge E-Scooter-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Das Verkehrskommissariat der Polizei Kleve sucht in diesem Zusammenhang dringend nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder etwas zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer mitteilen können. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (sp.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell