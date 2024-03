Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Parkender Pkw beschädigt

Unfallverursacher entfernt sich unerkannt

Emmerich (ots)

In Emmerich auf der Wallstraße wurde in der Zeit von Montag (4. März 2024), 11:00 Uhr bis Dienstag (5. März 2024), 11:30 Uhr, ein abgestellter Pkw beschädigt. Das Auto, ein schwarzer PKW der Marke Infiniti, war am Fahrbahnrand geparkt. Ein bislang unbekannter Zeuge hat an dem Fahrzeug, an dem ein Sachschaden im vorderen Bereich festgestellt werden konnte, einen Zettel hinterlassen. Danach habe ein schwarzer Mercedes S-Klasse mit niederländischem Kennzeichen den Unfall verursacht. Der Fahrzeugführer hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne Angaben zu seiner Unfallbeteilung oder seinen Personalien zu machen. Leider hat der oder die Hinweisgebende seine bzw. ihre Erreichbarkeit nicht hinterlassen. Die ermittelnden Beamten des Verkehrskommissariates in Emmerich bitten daher um Kontaktaufnahme unter Telefon 02822 7830. Dies gilt natürlich auch für mögliche weitere Unfallzeugen. (sp)

