Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrerin bei Überholvorgang schwer verletzt

Eitorf (ots)

Am Samstagmittag (06. April) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 86 (L86) in Höhe des Ortsteils Scheidsbach in Eitorf, bei dem eine 57 Jahre alte Frau aus Windhagen schwer verletzt wurde.

Gegen 14:00 Uhr befuhr die 57-Jährige mit ihrem Motorrad die L86 aus Richtung Eitorf-Mühleip kommend in Richtung Eitorf-Zentrum. Ihr Freund, ein 46-jähriger Mann aus Vettelschoß, befuhr ebenfalls mit einem Motorrad die L86 in gleiche Fahrtrichtung.

Vor den beiden Zweiradfahrern befand sich ein 37-jähriger Kia-Fahrer. Der 46-Jährige überholte den Pkw-Fahrer und fuhr weiter in Richtung Eitorf. Kurze Zeit später beabsichtigte der Autofahrer von der L86 nach links in Richtung Scheidsbach abzubiegen. In diesem Moment setzte die Kradfahrerin zum Überholen an und es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad. Durch die Kollision stürzte die 57-Jährige auf die Fahrbahn, während das Zweirad in den angrenzenden Graben rutschte. Die Windhagenerin wurde schwer verletzt. Sie war an der Unfallstelle nicht ansprechbar und wurde nach notärztlicher Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Von dort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Nach Zeugenangaben habe der Pkw-Fahrer sein Abbiegevorgang frühzeitig durch Betätigen des Blinkers angekündigt.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Es wurde dem Freund der Verunfallten übergeben, der zusagte, sich um die Sicherung zu kümmern. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Mit Frühlingsbeginn erwachen viele Motorradfahrer wie aus dem Winterschlaf und bevölkern wieder die attraktiven Strecken der Region. Für den, der nach Monaten der "Fahrabstinenz" seine Maschine wieder besteigt, sind die ersten Kurven noch "eckig", weil der Körper das Fahrgefühl und die Geschmeidigkeit wieder erlernen muss. Auch muss sich das situative und dosierte Bremsen erst wieder automatisieren.

Zweiradfahrer sollten daher behutsam in die Saison starten, sich und ihre Maschine erst wieder "in Form" bringen.

Liebe Biker,

- Machen Sie für Ihr Bike unbedingt den "Frühjahrs-Check". - Machen Sie sich selbst "fit" für die Saison. - Tragen Sie gut sichtbare Schutzkleidung. - Gewöhnen Sie sich langsam wieder ans Motorradfahren. - Nehmen Sie möglichst an einem professionellen Sicherheitstraining teil. - Halten sie Geschwindigkeitsbegrenzungen ein, sie existieren nicht zur Schikane. - Rechnen Sie mit den Fehlern anderer. - Fahren Sie auch in Kurven äußerst rechts.

Liebe Auto- und Lkw- Fahrer,

- Rechnen Sie jetzt wieder verstärkt mit Motorradfahrern. - Schauen sie genau hin! Biker sind besonderes bei sonnigem Wetter oft schlecht erkennbar. Motorradfahrer haben eine kleine Silhouette. - Vorsicht an Einmündungen und Kreuzungen! Die Geschwindigkeit von Motorrädern lässt sich oftmals nur schwer einschätzen. (Re)

